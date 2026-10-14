Пять новостроек по реновации возведут на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Строительство пяти новостроек по программе реновации стартовало на юге Москвы в этом году. Новые жилые комплексы появятся в районах Царицыно и Бирюлево Восточное. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего в домах будет порядка 1,5 тысячи квартир общей площадью почти 98 тысяч квадратных метров. Все здания возводятся по индивидуальным проектам, благодаря чему их экстерьеры будут гармонично вписываться в архитектуру города.

Квартиры получат удобные планировки с изолированными комнатами, большими кухнями и застекленными лоджиями. Часть жилья адаптируют для маломобильных жильцов, подъезды и дворы будут иметь безбарьерную среду.

На первых этажах зданий расположатся нежилые помещения, в которых затем откроются социальные объекты. Подъезды будут включать в себя входные группы, широкие вестибюли, холлы с лифтами, помещения для консьержей и пространства для хранения вещей.

Во дворах новых жилых комплексов обустроят безопасные тротуары с удобными спусками, площадки для игр и занятий спортом, зоны отдыха. Также там установят фонари и проведут озеленение.

Строительство разрешил Мосгосстройнадзор. По словам председателя комитета Антона Слободчикова, специалисты уже провели 9 выездных проверок, во время которых смотрели на качество возводимых домов и материалов.

Ранее стало известно, что с начала года в Москве в эксплуатацию ввели уже 60 домов по реновации. Всего с января по сентябрь построили более 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Там оборудовали свыше 20,5 тысячи квартир с улучшенной отделкой.