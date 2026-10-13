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13 октября, 09:46

Город

С начала года в столице введено в эксплуатацию 60 домов по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

60 домов введено в эксплуатацию в Москве по программе реновации с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего с января по сентябрь построено свыше 1,2 миллиона квадратных метров жилья. В новых домах оборудовали более 20,5 тысячи квартир с улучшенной отделкой. Это на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Вице-мэр подчеркнул, что столичный фонд реновации является лидером по вводу жилья в стране. Новейшие технологии позволяют строить дома быстрее и ускорять переселение горожан из старых зданий.

Новостройки в 2026 году появились в 10 административных округах Москвы. Их строят из отечественных материалов. Квартиры в них имеют увеличенную площадь, а сами дома возводят в тех же районах, где проживают участники программы реновации.

За ходом строительства специалисты следят на всех этапах, отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Всего инспекторы совершили свыше 610 выездных проверок, в ходе которых стало известно, что все здания соответствуют проектной документации.

Новые жилые комплексы проектируют с учетом потребностей всех горожан. Например, там создана безбарьерная среда без лестниц, сделаны широкие холлы, а в подъездах имеются комнаты для хранения. Также все новостройки оборудованы современными лифтами.

Ранее сообщалось, что в сентябре порядка 6,2 тысячи москвичей подписали документы для переезда по реновации. Переселение затронуло жильцов 231 старого дома. Сотрудники департамента городского имущества помогают им с оформлением договора.

Более 13,8 тыс квартир по реновации передали под заселение в ЮЗАО

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