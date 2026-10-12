Около 6,2 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сентябре документы для переезда в новые дома по программе реновации оформили около 6,2 тысячи жителей Москвы. Об этом сообщила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передал портал мэра и правительства.

По словам Соловьевой, переселение затронуло жильцов 231 старого дома, а число участников стало рекордным для одного месяца с начала реализации программы.

Для сравнения, в сентябре 2025 года документы на переезд оформили около 4,8 тысячи человек, а годом ранее – примерно 2,6 тысячи. Больше всего договоров в прошлом месяце заключили на востоке столицы, где новые квартиры получили почти 1,4 тысячи москвичей. На юго-востоке города переселились более 1,1 тысячи участников программы, а на северо-западе – 750 человек.

Сейчас оформление документов на переезд продолжается для жителей свыше 300 старых домов. Сопровождать участников реновации помогают сотрудники департамента городского имущества – они консультируют горожан в центрах информирования на первых этажах заселяемых домов.

Записаться на осмотр предложенной квартиры и заключение договора можно онлайн через суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что Восточный административный округ занимает первое место по числу старых домов, включенных в программу реновации: их здесь более тысячи. С начала года в округе начали строить 13 жилых комплексов, а всего уже возвели 87 новостроек.

В новых домах запроектировали почти четыре тысячи квартир общей площадью более 238 тысяч квадратных метров. Разрешения на строительство выдал Мосгосстройнадзор, специалисты которого провели на площадках свыше 10 выездных проверок, оценив качество конструкций и строительных материалов.

