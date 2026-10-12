Строительство 13 домов по реновации началось на востоке Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Восточном административном округе (ВАО) с начала года года приступили к строительству 13 новых жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, восток Москвы занимает первое место по числу включенных в программу реновации старых домов – здесь их более тысячи. В округе уже возведено 87 современных новостроек. Один новый дом строится в восьми районах ВАО, три жилых комплекса возводятся в Измайлове и два – в Гольянове. Суммарно в них запроектированы почти четыре тысячи квартир площадью более 238 тысяч квадратных метров.

Каждый комплекс строится по индивидуальному проекту. На смену типовой застройке приходят современные жилые кварталы, за счет чего обновляется архитектурная среда районов.

Подъезды сделают многофункциональными: появятся просторные вестибюли, комнаты консьержей, помещения для хранения велосипедов и колясок, а также площади для социально-бытовых нужд. Каждое пространство создается с соблюдением стандартов безбарьерной среды, то есть без ступеней и порогов. На придомовых территориях планируется провести работы по озеленению и благоустройству, разместив здесь спортивные площадки, детские игровые зоны и места для отдыха.

Для каждого здания предусмотрены отдельные тепловые пункты, будет установлена новая лифтовая техника, а также смонтированы системы противопожарной защиты и надежные инженерные коммуникации.

Разрешения на строительство новых домов выдал Мосгосстройнадзор. Возведение новостроек проходит под его контролем. По всем объектам уже составлены программы контрольно-надзорных мероприятий, сказал председатель комитета Антон Слободчиков.

Всего на площадках инспекторы провели свыше 10 выездных проверок, оценив качество возводимых конструкций и применяемых материалов. В Мосгосстройнадзоре отметили, что работа специалистов гарантирует соответствие построенных зданий требованиям проектной документации и технических регламентов.

В районах, где возводятся новостройки, развита социально-бытовая и транспортная инфраструктура: рядом расположены остановки городского транспорта, метро, магазины, медицинские и образовательные учреждения, а также парки и скверы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что программа реновации стала крупнейшим социальным и градостроительным проектом столицы. В рамках нее около миллиона горожан переедут в комфортное жилье, а новые дома будут определять облик московских районов на многие десятилетия.