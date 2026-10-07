Более 135 новостроек возвели в Москве на месте снесенных домов по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 135 жилых комплексов возвели в Москве на месте расселенных старых домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что участников программы переселяют поэтапно. Новостройки постепенно появляются во всех округах города на месте уже снесенных домов. Больше всего новых домов построили на юго-востоке Москвы – 36. Еще по 17 новостроек появились на северо-востоке и юго-западе, а 15 – на востоке.

В новых жилых комплексах в 59 районах насчитывается свыше 39,5 тысячи квартир. Только в Кузьминках построили 14 таких домов, а в Люблине – 8. Первые этажи зданий нежилые, там появляются аптеки, магазины, кафе и досуговые центры.

После полного расселения старые дома демонтируют с помощью метода умного сноса. На освободившихся участках строят новые здания с технологиями, снижающими потребление ресурсов. Прилегающие территории благоустраивают, рядом создают социальную инфраструктуру.

Инспекторы Мосгосстройнадзора контролируют строительство на всех этапах. Они провели более 1,7 тысячи выездных проверок на строящихся зданиях. По их итогам оформляются заключения о соответствии домов требованиям проектной документации.

Ранее стало известно, что уже более 110 старых домов полностью расселили на юго-западе Москвы с начала реализации программы реновации. Всего участниками стали жители 512 зданий. Для москвичей передали 55 жилых комплексов.

