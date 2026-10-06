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06 октября, 10:15

Город

Более 110 домов расселили по программе реновации на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 110 домов старого жилого фонда полностью расселили на юго-западе Москвы с начала реализации программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение жителей в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в программу включены 512 старых зданий, а в расселенных домах проживали более 20,2 тысячи человек. На сегодняшний день для участников программы передали 55 жилых комплексов.

Расселенные здания находятся в 10 районах округа. В Зюзине и Академическом освободили по 18 домов, в Конькове и Южном Бутове – по 16, еще 12 зданий расселили в Черемушках.

Жилье в новых домах передают с улучшенной отделкой, а для маломобильных жителей предусмотрены квартиры с адаптированной планировкой. В подъездах новостроек также создают безбарьерную среду, а прилегающие территории благоустраивают.

Ранее квартиры в новостройках Западного Дегунина по программе реновации получили около 5,1 тысячи человек. За 5,5 года договоры заключили жители 23 старых домов. Переселение в районе стартовало в 2021-м с семи пятиэтажек, сейчас документы оформили все участники из 22 зданий, а жильцы еще одного дома продолжают бумажные процедуры.

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