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05 октября, 09:59

Город

Около 5,1 тысячи участников реновации получили квартиры в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 5,1 тысячи участников программы реновации получили квартиры в новостройках района Западное Дегунино. За 5,5 года договоры на новое жилье заключили горожане из 23 старых домов. Об этом сообщил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение жителей района началось в 2021 году, когда семь пятиэтажек начали переезжать в новые дома. Сейчас документы на квартиры оформили все участники программы из 22 старых зданий. Жители еще одного дома продолжают оформлять документы для переезда. Всего в Западном Дегунине планируется переселить почти 9,6 тысячи человек из 45 домов, включенных в программу.

Для участников программы город передал шесть новостроек. Три из них находятся на Базовской улице, еще по одному дому расположено на Ангарской и Путейской улицах, а также на Коровинском шоссе. Новые квартиры имеют продуманные планировки и улучшенную отделку в соответствии со стандартами программы реновации.

"Только в этом году оформление документов на новую недвижимость по программе реновации в Западном Дегунине завершили жители девяти расселяемых домов, в том числе из восьми все уже переехали в современные ЖК", – отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, после переселения старые здания можно демонтировать, а освободившиеся территории использовать для строительства нового жилья и сопутствующей инфраструктуры. Первые этажи домов по программе реновации предусматривают помещения для магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций. Кроме того, рядом с жилыми комплексами создают игровые и спортивные площадки, а также пространства для прогулок и отдыха.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса "Ориент Экспресс" на шоссе Энтузиастов, участке 46, в районе Перово. Глава ведомства Антон Слободчиков сообщил, что речь идет о двух корпусах высотой 6 и 22 этажа, объединенных стилобатом.

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