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18 сентября, 09:41

Город

Почти 2 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации в СЗАО летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 2 тысячи горожан из 31 старого дома получили квартиры по программе реновации на северо-западе Москвы за лето 2026 года. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это самый высокий показатель по сравнению с аналогичными периодами с начала реализации программы в округе. Так, прошлым летом горожан, заключивших договоры на новое жилье в Северо-Западном административном округе, было примерно на 40 процентов меньше", – сказал вице-мэр.

Более чем по 700 горожан оформили документы на переезд в Митине и Северном Тушине, еще около 500 – в Южном Тушине, Хорошёво-Мнёвниках и Покровском-Стрешневе. Они получили жилье с улучшенной отделкой, ремонтом, сантехникой, смонтированными розетками и осветительными приборами.

По словам министра столичного правительства, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, летом к переселению приступили около 2,6 тысячи жителей 11 старых домов в Северном Тушине, Хорошёво-Мнёвниках и Покровском-Стрешневе. Из этого числа свыше 1,6 тысячи человек согласились на переезд, а более 600 заключили договоры на новую недвижимость.

Всего в настоящее время процесс оформления документов на северо-западе Москвы проходят более 1,3 тысячи участников программы реновации. За помощью они могут обратиться к специалистам департамента городского имущества, которые находятся в центрах информирования на первых этажах заселяемых домов.

Между тем почти 1,6 тысячи жителей Юго-Восточного административного округа Москвы получили новые квартиры в рамках программы реновации летом. В Кузьминках новое жилье получили около 700 человек. В Нижегородском районе обладателями современных квартир стали порядка 320 человек, в Рязанском районе, Люблине и Текстильщиках – приблизительно по 200 москвичей.

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