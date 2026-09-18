Прокуратура проконтролирует расследование гибели мотоциклиста в ДТП с Bentley в Москве

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств трех дорожных аварий со смертельным исходом, включая ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что за процессуальные действия по ДТП на улице Большие Каменщики, где мотоцикл столкнулся с автомобилем марки Bentley, отвечает прокуратура Центрального административного округа.

О дорожном инциденте на улице Большие Каменщики стало известно 17 сентября. Управлявший мотоциклом скончался в результате столкновения с автомобилем.

Подробности ДТП не сообщались, но СМИ утверждали, что погибшим был гендиректор компании, которая занимается управлением фондами и инвестициями в ценные бумаги. Авто, как выяснили журналисты, может принадлежать сотруднику Минэнерго РФ.

