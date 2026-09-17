Движение на проспекте Мира в Москве восстановлено после ДТП с 5 автомобилями

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Движение на проспекте Мира, 142 в Москве восстановлено после аварии с участием пяти автомобилей. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Ранее в Дептрансе сообщали о столкновении пяти автомобилей на данном участке дороги. На месте аварии работали оперативные службы города.

Из-за ДТП движение на проспекте было затруднено на 2,1 километра, проезд осуществлялся по двум полосам из четырех. Водителей просили выбирать пути объезда.

До этого четыре человека пострадали в аварии с тремя автомобилями на перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы в Москве. Среди пострадавших есть один ребенок, еще один человек находится в тяжелом состоянии.