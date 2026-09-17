Памфилова приняла участие в открытии первых участков в ЕДГ-2026 по видеосвязи

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в режиме видеоконференции приняла участие в открытии первых избирательных участков в Камчатском крае в единый день голосования 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ЦИК запустила видеостену, на которой в течение всего ЕДГ-2026 будет вестись трансляция с избирательных участков во всех регионах страны. Кроме того, она подключилась к открытию участков в Камчатском крае.

На избирательном участке в Петропавловске-Камчатском 18 сентября в 08:00 по местному времени (в 23:00 17 сентября по московскому времени) прозвучал гимн России. Когда первые избиратели вошли в помещение участковой избирательной комиссии, Памфилова поприветствовала их, отметив, что ЦИК рад видеть первых избирателей Камчатского края.

Голосование по выборам депутатов Государственной думы IX созыва, а также другим совмещенным выборам пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.