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17 сентября, 22:57

Происшествия

Самолет потерпел крушение на севере американского штата Мичиган

Фото: 123RF.com/recattoi

На севере американского штата Мичиган потерпел крушение самолет. Об этом сообщила окружная единая диспетчерская служба.

В сообщении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), служба уведомила, что экстренные службы направляются к месту падения в районе пересечения дорог Каунти-роуд 633 и Блэр-Таунхолл-роуд. Движение транспорта в этом районе полностью перекрыто.

При этом в соцсети X очевидцы утверждают, что упавший самолет – американский истребитель F-16. По их словам, пилот успешно катапультировался, выжил и находится в сознании.

Официальных заявлений от военного командования США о принадлежности самолета и причинах аварии к настоящему моменту не поступало.

Ранее иранский Boeing 737 начал разваливаться в воздухе сразу после взлета. У него оторвало покрышку шасси, в салоне началась сильная тряска – ломались полки, вещи пассажиров падали прямо на них. Самолет развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту Мешхеда. В результате ЧП никто не пострадал.

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