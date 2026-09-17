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На севере американского штата Мичиган потерпел крушение самолет. Об этом сообщила окружная единая диспетчерская служба.

В сообщении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), служба уведомила, что экстренные службы направляются к месту падения в районе пересечения дорог Каунти-роуд 633 и Блэр-Таунхолл-роуд. Движение транспорта в этом районе полностью перекрыто.

При этом в соцсети X очевидцы утверждают, что упавший самолет – американский истребитель F-16. По их словам, пилот успешно катапультировался, выжил и находится в сознании.

Официальных заявлений от военного командования США о принадлежности самолета и причинах аварии к настоящему моменту не поступало.

Ранее иранский Boeing 737 начал разваливаться в воздухе сразу после взлета. У него оторвало покрышку шасси, в салоне началась сильная тряска – ломались полки, вещи пассажиров падали прямо на них. Самолет развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту Мешхеда. В результате ЧП никто не пострадал.