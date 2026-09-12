Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Татарстане

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Легкомоторный самолет Cessna-172 потерпел крушение в Сабинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Воздушное судно упало в огород частного жилого дома. В результате случившегося пилот и пассажир погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Следствие рассматривает две основные версии случившегося – ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Обстоятельства происшествия выясняются.

Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолета как катастрофу. Расследованием причин ЧП и принятием мер по предотвращению подобных катастроф в будущем займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации. Это предусмотрено правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России.

Ранее легкий транспортный самолет потерпел крушение в районе поселка Новая Жизнь в Самарской области. В результате ЧП пострадал один человек, погибших нет. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

