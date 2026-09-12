Путин прибыл на встречу лидеров БРИКС в Нью-Дели ﻿

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Владимир Путин прибыл на основное заседание 18-го саммита БРИКС, который проходит в столице Индии 12–13 сентября.

Заседание лидеров объединения в узком составе проходит в конгресс-центре "Бхарат Мандапам". У входа в учреждение российского лидера встретил хозяин саммита – премьер-министр Индии Нарендра Моди. Политики обменялись рукопожатиями.

Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, восемь стран в рамках нынешнего саммита будут представлены на высшем уровне. Помимо лидеров России и Индии ожидается участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, президента Индонезии Прабово Субианто, президента Ирана Масуда Пезешкиана, председателя КНР Си Цзиньпина, президента ЮАР Сирила Рамафосы и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. ОАЭ представит наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а от Бразилии и Саудовской Аравии на встречу приедут министры иностранных дел Мауро Виейра и Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

С российской стороны в заседании в расширенном составе примут участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук и глава МИД Сергей Лавров.

Лидеры БРИКС планируют обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки, подвести итоги 20-летнего взаимодействия в рамках стратегического партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также определить перспективы координации совместных дел. Особое внимание, по словам Ушакова, будет уделено реформированию системы глобального управления и укреплению многосторонности международных отношений.

Путин прилетел в Индию 11 сентября. Президента РФ на авиабазе Палам встретил глава индийского МИД Кирти Вардан Сингх. Также была выстроена рота почетного караула.

В ходе рабочего визита, который продлится с 11 по 13 сентября, российский лидер примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, а также проведет встречи в рамках данного мероприятия, в том числе с Моди и с Цзиньпином.

