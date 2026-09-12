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12 сентября, 09:59

Происшествия

4 коммерческих объекта загорелись в Таганроге из-за падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорания зафиксированы на 4 коммерческих объектах в результате падения обломков беспилотника в Таганроге. Об этом сообщила в мессенджере MAX глава города Светлана Камбулова по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также выявлены повреждения зданий, но никто не пострадал. При этом заявки по поводу повреждения жилого фонда не поступали пока. Камбулова уточнила, что на местах продолжают работать экстренные службы: спасатели, полицейские и специалисты МЧС. Ведется ликвидация открытого горения.

Кроме того, сформирована комиссия для оценки ущерба от атаки БПЛА. Глава Таганрога заявила, что лично выезжает на объекты. Она пообещала, что никто не останется без помощи.

"Прошу вас, дорогие таганрожцы, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и главное соблюдать правила безопасности. Если вы увидели обломки БПЛА или подозрительные предметы – не подходите к ним. Наберите 112 и сообщите координаты", – заключила Камбулова.

Всего в ночь на 12 сентября силы ПВО уничтожили более 70 вражеских дронов в Таганроге, а также в 11 районах области: Миллеровском, Морозовском, Советском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Неклиновском, Шолоховском, Мясниковском и Родионово-Несветайском. Кроме того, часть дронов сбили в Таганрогском заливе. Из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелся магазин в Таганроге.

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