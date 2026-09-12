К акции "ВыбираемВместе2026 – Москва" присоединились популярные онлайн-сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов", приуроченной к выборам депутатов Госдумы, присоединились новые партнеры, которые подготовили спецпризы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Все участники акции получат 60 дней подписки "СберПрайм" и 50 дней подписки на онлайн-кинотеатр "Иви". Мультиподписка открывает доступ к сервисам экосистемы "Сбера": скидкам, повышенному кэшбэку, спецпредложениям партнеров и дополнительным бонусам. Подписка на "Иви" включает доступ к библиотеке российских и зарубежных фильмов и сериалов, в том числе эксклюзивным премьерам, в высоком качестве и без рекламы.

Кроме того, среди избирателей, которые проголосуют онлайн на портале mos.ru, разыграют дополнительные призы от компании "ВКонтакте". Это подписка на стриминговый сервис "VK Музыка" на 30, 90 или 360 дней, а также годовая подписка на 256 гигабайт в облачном хранилище "Облако Mail".

Розыгрыши пройдут 19, 20 и 21 сентября. Победителем станет каждый участник. Можно будет получить от 1 до 50 тысяч призовых баллов. Для этого нужно проголосовать онлайн на elec.mos.ru или с помощью терминала электронного голосования на избирательном участке. Один балл равен одному рублю.

Участники прошлых акций чаще всего обменивали призы на промокоды, дающие скидки в супермаркетах, аптеках, магазинах одежды и обуви. Также призовые баллы можно использовать для получения скидок в кафе и ресторанах, билетов в столичные музеи, пополнения карты "Тройка" или направить в поддержку благотворительных фондов.

Акция #ВыбираемВместе состоится в этом году уже в 11-й раз. За время ее проведения, начиная с 2020 года, к ней присоединились более 350 предприятий и свыше 110 благотворительных фондов. Всего победители совершили заказы более чем на 12,5 миллиона товаров и услуг, а на благотворительность направили свыше 470 миллионов рублей.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Проголосовать электронно в Москве можно онлайн на портале elec.mos.ru и через электронные терминалы на избирательных участках.

Принять участие в голосовании смогут и граждане, находящиеся за границей. Избирательные участки заработают как минимум в 31 стране.

