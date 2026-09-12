Tercera: 16 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Чили

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В доме престарелых в чилийской коммуне Питруфкен произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает газета Tercera.

Трагедия случилась в ночь на 11 сентября в области Араукания. Пожарные извлекли из-под завалов сгоревшего здания тела 16 погибших. Еще 10 человек удалось эвакуировать.

В настоящее время власти расследуют причину возгорания.

Ранее 22 человека погибли во время пожара в зале торжеств на свадьбе в столице Демократической Республики Конго Киншасе. Также есть пострадавшие, их госпитализировали.

Бургомистр столичной коммуны Лингвала Норбер Мушига Нзиндула объяснил большое число жертв тем, что эвакуация была затруднена: в зале имелся только один выход, который оказался достаточно узким. Ситуацию усугубили массовая паника и обилие дыма.

