БТА: пожар произошел на складе боеприпасов оружейной компании в Болгарии

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Пожар произошел на складе боеприпасов оружейной компании EMCO в Болгарии, сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на местных чиновников.

Инцидент случился у села Горни-Вырпишта в Габровской области. По словам главы региона Кристины Сидоровой, данных о жертвах на данный момент нет.

Отмечается, что за последние 10 лет на заводах и складах EMCO, принадлежащей бизнесмену Эмилиану Гебреву, произошло несколько взрывов.

Ранее в Тверской области загорелся производственный цех. Возгорание произошло по адресу: город Вышний Волочек, улица Ржевский тракт. Огонь охватил 2,4 тысячи квадратных метров.