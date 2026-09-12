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12 сентября, 14:02

Политика

Китай примет председательство в БРИКС в 2027 году

Фото: 123RF.com/jpcarnevalli

Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет 19-й саммит объединения. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин сообщил на саммите БРИКС.

По словам председателя КНР, в этом году исполняется 20 лет сотрудничеству стран БРИКС. Все это время сотрудничество стран объединения продолжало развиваться, демонстрируя высокую жизнеспособность. Кроме того, БРИКС стало самой влиятельной платформой сотрудничества для развивающихся рынков и стран.

"Китай будет сотрудничать с государствами – членами БРИКС, играть должную роль в обеспечении мира и спокойствия на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива", – отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Пекин выступает против войны в Ближневосточном регионе, а также призвал все заинтересованные стороны оказать содействие урегулированию конфликта и прекращению огня. При этом ситуация в Персидском заливе и на Ближнем Востоке продолжает оставаться сложной, указал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт наносит серьезный ущерб народам стран региона и не соответствует общим интересам международного сообщества. Он также напомнил, что ранее выдвинул четыре предложения по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке, цель которых – смягчение напряженности, прекращение боевых действий и содействие мирному урегулированию.

"Придерживаясь концепции безопасности, основанной на принципах общности, комплексности, сотрудничества и устойчивости, мы выступаем против менталитета холодной войны и противостояния блоков, против посягательств на суверенитет других стран и вмешательства в их внутренние дела", – указал Си Цзиньпин.

Кроме того, по его мнению, страны объединения должны твердо стоять на правильной стороне истории, а также направлять развитие мирового порядка на более справедливый и разумный путь.

Также государства – члены БРИКС должны укреплять сотрудничество в области искусственного интеллекта (ИИ), продвигать и выводить его на новый уровень. Одновременно с этим страны должны играть ведущую роль в глобальном управлении в новых областях, включая киберпространство, космос и глубоководные исследования.

Помимо этого, как указал председатель КНР, нужно поддерживать многостороннюю торговую систему, в основе которой лежит Всемирная торговая организация, а также противостоять всем формам протекционизма.

Саммит проводится в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, значительная часть входящих в БРИКС государств разделяет подходы Москвы, а если не разделяет, то очень близка к этому мировоззрению.

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