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12 сентября, 21:03

Культура

Заслуженный артист России Спириденков умер в возрасте 70 лет

Фото: vk.ru/teatrkomediantispb

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер на 71-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальной группе Государственного драматического театра "Комедианты" в соцсети "ВКонтакте"

"12 сентября на 71-м году жизни скоропостижно скончался актер нашего театра – заслуженный артист РФ Геннадий Валентинович Спириденков. Неожиданно. Непостижимо. Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Геннадия Валентиновича", – говорится в публикации.

Артист родился в 1956 году. В 1981-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), а затем служил в Ленинградском ТЮЗе, Петербургском театре миниатюр и "Петербург-концерте", а с 2007 года играл в театре "Комедианты".

За свою карьеру Спириденков снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых "Тайны следствия", "Первый отдел", "Улицы разбитых фонарей" и другие.

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