Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Горловку в ДНР

Фото: МАХ/"Приходько РИК"

Семь мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом мэр города Иван Приходько сообщил в мессенджере MAX.

В частности, ударам подверглись Центрально-Городской и Никитовский районы. Там повреждения получили два пассажирских автобуса. Кроме того, поврежден многоквартирный дом и гражданский автомобиль.

Ранее три человека получили ранения при ударах FPV-дронов по поселку Борисовка Белгородской области. Один из беспилотников атаковал автомобиль, в котором находились двое мужчин. Один из них получил осколочные ранения спины, второй – акубаротравму. Им оказали помощь в больнице, лечение они продолжат амбулаторно.

Позднее дрон ударил по другому автомобилю. В результате женщина получила множественные осколочные ранения, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.