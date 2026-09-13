Наследный принц ОАЭ подтвердил Путину готовность принять переговоры по Украине

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Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил Владимиру Путину готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на комментарий помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Ушаков добавил, что Россия считает площадку Абу-Даби вполне приемлемой для проведения нового раунда трехсторонних переговоров. Помощник президента РФ также заявил, что после многочасовой беседы с Путиным представители США стали лучше осознавать позицию Москвы. Он добавил, что зять американского президента Джаред Кушнер подтвердил это понимание.

Кроме того, Ушаков подчеркнул, что помимо территориального вопроса предстоит согласовать еще массу других пунктов.

"Если по территориальному вопросу будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренностей", – пояснил он.

Переговоры Путина и наследного принца прошли в Нью-Дели на полях саммита БРИКС, который проходит 12–13 сентября. В ходе встречи президент РФ отметил, что в этом году страны отмечают 55 лет установления дипломатических отношений. Российский лидер назвал Эмираты одной из самых близких для РФ стран в регионе.

Глава государства отметил рост взаимной торговли. По его словам, в экономической сфере между странами все в порядке, товарооборот большой. Это также касается и политического взаимодействия, и вопросов обеспечения безопасности.

