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13 сентября, 09:14

Происшествия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск выросло до 12 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

12 человек пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханов.

"Состояние пострадавших под пристальным вниманием врачей", – сказано в сообщении.

Атака была совершена утром 13 сентября на промышленные и гражданские объекты Нижнекамска. В результате удара погибли 2 человека. Один из беспилотников попал в дерево и повредил стоявший рядом автомобиль, в котором находились 4 молодых человека. Двое из них погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Кроме того, на одном из предприятий возникло возгорание, его ликвидируют. Производственный процесс не остановлен.

По поручению Минниханова в Нижнекамск направился премьер-министр Алексей Песошин. Раис республики поручил в короткие сроки устранить последствия атаки, при необходимости организовать временное размещение жителей поврежденных квартир и застеклить окна с учетом погодных условий.

В свою очередь, глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев уже посетил все объекты, подвергшиеся атаке. Службы города ведут работу по ликвидации последствий.

Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для обращений граждан. Для этого нужно обратиться по телефонам: 8(8555)-470-303, 8(843) 291-18-81. Ведомство контролирует соблюдение прав граждан и обеспечивает взаимодействие со всеми уполномоченными органами.

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