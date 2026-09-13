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13 сентября, 10:29

Политика

Путин отметил привлекательность базовых ценностей и идеалов БРИКС в мире

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин на заседании в формате БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели заявил, что интерес международного сообщества к деятельности объединения продолжает расти.

"Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы", – сказал Путин.

По его словам, речь идет о приверженности независимому и самостоятельному курсу, коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и устав ООН.

Президент отметил, что БРИКС выступает за равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста всех стран, при этом сохраняя национальные культуры и традиции. Он также назвал объединение одной из движущих сил формирования более справедливого многополярного миропорядка.

Тема заседания – "устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста" – по словам Путина, отражает работу БРИКС по созданию равных возможностей для роста всех стран.

В завершение президент выразил уверенность, что объединение продолжит совместную работу со всеми международными партнерами в интересах всеобъемлющего и устойчивого развития.

Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября. Заседание в формате БРИКС+ завершает рабочую программу форума.

До этого страны – участницы БРИКС приняли итоговую Делийскую декларацию на 18-м саммите объединения. В ней зафиксированы согласованные позиции государств по геополитической ситуации, угрозам безопасности, направлениям сотрудничества и ряду региональных конфликтов.

Государства БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели

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