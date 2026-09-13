Песков рассказал о важных для России пунктах из декларации саммита БРИКС

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В итоговую декларацию саммита БРИКС в Индии вошли пункты, важные для России, включая создание совместных расчетных центров и инвестиционной платформы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что Россия довольна тем, что Ирану и Объединенным Арабским Эмиратам удалось найти общие формулировки для итогового документа. По его словам, благодаря напряженной работе дипломатов стороны пришли к компромиссу и приняли финальную декларацию.

"Многие пессимисты считали, что этого не удастся сделать и что придется выходить на заявления председателя, но все получилось так, как задумывалось", – добавил он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что БРИКС продолжает набирать обороты. Он обратил внимание на количество стран, присутствовавших на заседании в формате БРИКС+, а также на серьезность и глубину вопросов, которые они поднимают в контексте повестки объединения.

Кроме того, Песков отметил, что двусторонние контакты президента России Владимира Путина на полях саммита носили предельно прикладной характер.

Саммит БРИКС прошел в Нью-Дели 12–13 сентября. Заседание в формате БРИКС+ завершилорабочую программу форума.

По итогу страны – участницы БРИКС приняли Делийскую декларацию на 18-м саммите объединения. В ней зафиксированы согласованные позиции государств по геополитической ситуации, угрозам безопасности, направлениям сотрудничества и ряду региональных конфликтов.

