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13 сентября, 14:12

Мэр Москвы

Собянин: более 38 млн поездок за два года совершено на Троицкой линии метро

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что за два года работы Троицкой линии метро пассажиры совершили более 38 миллионов поездок.

Год назад на линии открылись четыре новые станции – "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Таким образом, завершилось строительство первого этапа радиуса, в составе которого теперь 11 станций. На линии есть пересадки на Калужско-Рижскую, Сокольническую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК.

С открытием новых станций поездки в центр стали в 1,5 раза быстрее. Пассажиропоток линии вырос в 3 раза и сейчас составляет около 100 тысяч поездок в день.

На линии курсируют только современные поезда российского производства "Москва-2024", которые на 95% состоят из отечественных комплектующих. В них организованы сквозные проходы, широкие двери, комфортные сиденья и более 400 разъемов для зарядки устройств.

Развитие линии продолжается. В 2029 году планируется завершить строительство второго этапа, в составе которого будет шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

Сейчас строительные работы развернуты на всем участке от станции "Новомосковская" до Троицка. Уже пройден левый перегонный тоннель между "Новомосковской" и "Сосенками". Продолжается проходка правого, а также ведется сооружение правого тоннеля между "Ватутинками" и "Кедровой".

Ранее Собянин и Владимир Путин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева". Новая линия стала 17-й и получила графитовый цвет.

Пусковой участок протяженностью 8,7 километра включает пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей районов Пресненского, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк.

Путин и Собянин открыли первые пять станций Рублево-Архангельской линии

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