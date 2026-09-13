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13 сентября, 12:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей Луганска с Днем города

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил жителей Луганска с Днем города.

С 2022 года специалисты из Москвы работают в Луганске, чтобы быстрее наладить комфортную жизнь в городе. За это время они отремонтировали и восстановили 602 здания и сооружения, среди которых жилые дома, школы, детские сады, колледжи, вузы, поликлиники, больницы, культурные и спортивные объекты, производства, мосты.

Кроме того, восстановлено более 780 километров сетей энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также приводятся в порядок дороги и общественные пространства. Кроме того, осуществляется подготовка объектов к отопительному сезону.

В 2025–2026 годах столичные специалисты восстановили музыкальную школу, две общеобразовательные школы, две гимназии и три сквера. В этом году планируется отремонтировать здание городской больницы и выполнить первый этап работ в значимом объекте культуры.

Ранее Собянин сообщал, что столичные коммунальщики отремонтировали и восстановили более 130 километров сетей водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения в ДНР и ЛНР в 2026 году. Специалисты промывают и испытывают системы отопления, устраняют выявленные повреждения, проверяют котельные и приводят в порядок инженерные сети.

Аварийные бригады Москвы постоянно дежурят в Донецке и Луганске с августа 2022 года. В зимний период их переводят на усиленный режим работы – специалисты готовы выполнять аварийные работы различного профиля и располагают необходимой техникой и инструментами.

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