Два человека погибли и шесть пострадали при атаке БПЛА в Нижнекамске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

По словам градоначальника, удары пришлись по промышленным и гражданским объектам. На одном из предприятий возник пожар, который в настоящее время тушат, производственный процесс не остановлен.

Четыре человека пострадали в жилом доме, куда попал беспилотник. Им оказывают медицинскую помощь. Еще один дрон упал на дерево, повредив припаркованный рядом автомобиль. В машине находились четверо молодых людей: двое погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Беляев выразил соболезнования семьям погибших, назвав произошедшее большой трагедией для всего города. Он отметил, что с утра объехал все пострадавшие объекты, городские службы работают на месте.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. При необходимости жителям поврежденных квартир организуют временное размещение, а остекление восстановят оперативно с учетом погодных условий.

В ночь на 12 сентября Таганрог и 11 районов Ростовской области также подверглись украинской атаке с применением БПЛА. Всего средства ПВО сбили более 70 дронов. Некоторые из них уничтожили в Таганрогском заливе.

По данным главы города Светланы Камбуловой, в результате воздушной атаки повреждены 16 коммерческих зданий, где размещаются около 20 арендаторов, а также пять автомобилей. О пострадавших информация не поступала.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА повреждения получил частный детский футбольный клуб "Авангард" в Таганроге. Это уже второй случай повреждения клуба в результате атаки – ранее его восстановили за счет средств собственника.