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12 сентября, 17:11

Происшествия

Открытое горение локализовано на 3 коммерческих объектах в Таганроге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытое горение локализовано на трех коммерческих объектах в Таганроге, пострадавших после падения обломков беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем мессенджере MAX после объезда мест происшествия.

На четвертом объекте пожарные продолжают работу.

"Привлечены силы и средства МЧС Ростовской области и городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Все службы экстренного реагирования принимают меры по ликвидации последствий", – написала Камбулова.

По ее словам, в результате воздушной атаки повреждены 16 коммерческих зданий, где размещаются около двадцати арендаторов, а также пять автомобилей. Пострадавших нет.

Она также уточнила, что всем находившимся на месте во время объезда даны разъяснения о дальнейших действиях. Сейчас доступ на территории ограничен – это необходимо для безопасного завершения работ экстренных служб.

В понедельник, 14 сентября, комиссия приступит к формированию актов обследования и оценки ущерба на пострадавших объектах.

В ночь на 12 сентября силы ПВО уничтожили более 70 вражеских дронов в Таганроге, а также в 11 районах области: Миллеровском, Морозовском, Советском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Неклиновском, Шолоховском, Мясниковском и Родионово-Несветайском. Кроме того, часть дронов сбили в Таганрогском заливе.

В результате падения обломков беспилотника в Таганроге возгорания были зафиксированы на 4 коммерческих объектах.

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