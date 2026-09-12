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12 сентября, 14:33

Политика

Путин заявил, что формирование многополярного мира сталкивается с сопротивлением

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Процесс формирования многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление со стороны тех, кто привык делить мир на "цветущий сад" и "дикие джунгли". Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Индии.

По его словам, однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран, уходит в прошлое. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном Юге и Востоке. Все больше государств громко заявляют о готовности защищать свои национальные интересы и участвовать в решении глобальных проблем.

"Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на "цветущий сад" и "дикие джунгли", да и жить за чужой счет", – подчеркнул президент.

Путин отметил, что они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. При этом в ход идут любые средства, например, тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила.

"Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбой вся система международных отношений", – добавил он.

В условиях нарождающегося многополярного миропорядка, по мнению российского лидера, важно сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности.

Саммит проводится в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Как ранее отметил Путин, существенным преимуществом БРИКС является интеллектуальный и технологический потенциал, сосредоточенный в странах, которые входят в данный союз.

По его словам, партнерство объединения строится на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов, уважения культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга.

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