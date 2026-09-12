Три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три человека пострадали в результате ударов FPV-дронов по гражданским автомобилям в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В ночь на 12 сентября беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились двое мужчин. Один из них получил осколочные ранения спины, второй – акубаротравму. Пострадавшим оказали помощь в городской больнице Белгорода, лечение они продолжат амбулаторно. Машина при этом получила повреждения.

Ближе к утру в этом же поселке дрон ударил по другому автомобилю. В результате у пострадавшей женщины ампутация руки и множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставила ее в районную больницу. Автомобиль был уничтожен огнем.

Ранее атаке вражеских дронов также подверглась Самарская область. В результате произошедшего пострадали семь человек. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, погибших нет, а врагу "не удалось достичь своих целей".

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дрон попал в здание, где размещаются территориальная избирательная комиссия и комплекс средств автоматизации ГАС "Выборы". В результате там разрушена часть помещений: обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери и выбиты оконные стекла.