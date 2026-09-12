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12 сентября, 08:12

Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Приморье

Фото: MAX/"Прокуратура Приморья"

Один человек погиб, еще пять, включая ребенка, пострадали в аварии в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло в ночь на 12 сентября на 356-м километре трассы А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток. По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota Probox, следовавший в сторону Владивостока, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Haice с прицепом.

В результате столкновения водитель Toyota Probox скончался на месте ДТП. Еще пять пассажиров Toyota Haice, в том числе несовершеннолетняя 2010 года рождения, получили травмы. В прокуратуре уточнили, что девочку направили на амбулаторное лечение.

Ранее два автомобиля столкнулись в Тамбовском округе Амурской области. Авария произошла на 41-м километре трассы Благовещенск – Гомелевка. Из-за выезда на встречную полосу столкнулись автомобили Toyota и Infiniti. Последний в результате столкновения загорелся.

Четыре человека погибли на месте аварии. Двоих пассажиров автомобиля Toyota доставили в больницу, однако позже они также скончались.

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