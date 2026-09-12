ВС РФ поразили предприятия украинской металлургической промышленности

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России в ночь на 12 сентября нанесли массированный удар по Украине высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены предприятия украинской металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, которые обеспечивали выпуск товаров военного назначения.

Кроме того, удары были нанесены по портовой инфраструктуре и стратегически важному транспортному объекту в Одесской области, который использовался для разгрузки и хранения военных грузов. Помимо этого, благодаря этому объекту обеспечивалась значительная часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину.

Отдельно в Минобороны рассказали о применении беспилотников "Герань". В частности, российские войска поразили склад в Гостомеле Киевской области, где хранились материальные средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ударом БПЛА "Герань" был поражен логистический центр в Днепропетровске.

Ранее стало известно, что в период с 5 по 11 сентября ВС РФ при помощи одного массированного и шести групповых ударов вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов. Уточняется, что объекты использовались для приема и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для обеспечения нужд ВСУ.

Кроме того, под удары в течение недели попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), логистические и распределительные центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и дата-центр. Также были поражены цеха производства и места хранения БПЛА, безэкипажных катеров и комплектующих, центры радио- и радиотехнической разведки.

