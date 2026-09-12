230 украинских беспилотников сбиты за ночь над регионами России

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 12 сентября ликвидировали 230 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака отражалась в период с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября. Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также над Крымом.

Помимо этого, БПЛА были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

В Самарской области в результате атаки на промпредприятия один человек пострадал и был госпитализирован. Также выявлены повреждения нескольких многоквартирных домов. В связи с этим для жильцов открыли пункт временного размещения.

