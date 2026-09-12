Неустойчивая погода ожидается в начале следующей недели в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В начале следующей недели в Москве ожидается теплая погода с кратковременными дождями, а со среды, 16 сентября, в столичный регион придет классическое бабье лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью порталу "Вести".

По словам метеоролога, 14 и 15 сентября погода будет неустойчивой. В частности, ночью температура составит 7–12 градусов тепла, днем – 15–20 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

"Начиная со среды, 16 сентября, есть все шансы на то, что в столичный регион придет уже классическое бабье лето", – отметил Тишковец.

Ночью 16 сентября ожидается 6–11 градусов, а днем – 17–22 градуса, что на несколько градусов теплее нормы для середины месяца.

Ранее жителей Центральной России предупредили о температурных качелях в сентябре 2026 года. В частности, воздух может прогреваться 20–25 градусов и выше, однако после может прийти холодный фронт.

На северо-западе страны, в Поволжье и на Урале прогнозируются ранние осадки, сильные ветра, заморозки и даже мокрый снег. Главной причиной аномалий климатолог стало усиление явления Эль-Ниньо, которое сейчас влияет на погоду на всей планете.

