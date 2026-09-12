Мирная жительница погибла при атаке ВСУ в Белгородском округе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Белгородском округе в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Шуваев в своем канале в MAX.

Глава региона выразил искренние соболезнования семье, родным и близким погибшей.

По словам Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 179 раз атаковали территорию области. Противник произвел 13 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, 6 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Всего были сбиты и подавлены 146 беспилотников.

В результате атак пострадали 14 человек, в том числе четверо детей. Двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии. Травмы получили жители Белгородского, Борисовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского округов.

Шуваев подчеркнул, что врачи прилагают все усилия для спасения пострадавших. При необходимости их направят в федеральные клиники. Также он пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Соблюдение прав граждан, пострадавших при атаке дрона ВСУ в Шебекинском округе, взяла на контроль прокуратура Белгородской области. Там в результате атаки ранения получили пять человек, среди которых трое детей.

В прокуратуре отметили, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи. Для приема обращений и правовой поддержки пострадавших продолжает работать горячая линия: +7 (910) 320-33-48.

Ранее сообщалось, что в поселке Борисовка Белгородской области в результате ударов БПЛА по гражданским автомобилям пострадали три человека. Один из них получил осколочные ранения спины, второй – акубаротравму.