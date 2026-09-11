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11 сентября, 17:32

Общество

Комфортная погода без осадков придет в Москву в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в предстоящие выходные, 12–13 сентября. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Синоптик отметила, что жителей и гостей столицы ждет соответствующая времени года погода.

"Преимущественно без осадков обойдется и в субботу, и в воскресенье", – сказала Макарова.

По ее словам, в ночь на субботу в Москве ожидается 8–10 градусов, днем воздух прогреется до 17–19 градусов. В воскресенье ночью температура составит 6–8 градусов, местами – до 3 градусов, а днем сохранится на уровне субботы.

Ранее Макарова допустила, что в конце сентября воздух в столичном регионе может прогреваться до 20 градусов. Она отметила, что аномально теплая погода случалась в Москве и в октябре.

Классическое бабье лето начнется в столице в середине следующей недели. В среду, 16 сентября, в регион придет азорский антициклон. Днем воздух прогреется до 18–23 градусов.

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