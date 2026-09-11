Тело дайвера в гидрокостюме нашли на пляже Владивостока

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Тело неизвестного дайвера нашли на пляже в районе Татарской во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

На момент, когда тело мужчины было найдено, он не подавал признаков жизни. Личность погибшего пока не установлена. По данным полиции, мужчина был среднего телосложения. Кроме того, на нем был гидрокостюм. При нем также нашли акваланг и ласты.

Правоохранители обратились к жителям города с просьбой помочь в опознании. Всех, кто располагает какой-либо информацией о погибшем, просят обратиться в отдел полиции № 5, который обслуживает Советский район Владивостока. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее дайвер погиб в бухте Русской в Авачинском заливе на Камчатке. По данным СМИ, мужчина почувствовал себя плохо во время погружения в холодную воду. Туристы, которые находились рядом с ним, вызвали спасателей.

