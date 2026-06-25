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25 июня, 11:02

Происшествия

Дайвер погиб во время погружения в бухте Русской на Камчатке

Фото: 123RF.com/ayphoto

Дайвер погиб в бухте Русской в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Камчатского края.

Ведомство добавило, что сейчас специалисты решают вопрос об эвакуации тела погибшего.

Как сообщает РИА Новости, мужчина почувствовал себя плохо во время погружения в холодную воду. После этого туристы, которые находились рядом с ним, вызвали спасателей.

По факту произошедшего началась доследственная проверка, рассказали в пресс-службе межрегионального транспортного управления СК РФ. На место прибыли следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 55-летний серфер погиб после нападения акулы у берега Новой Каледонии. В тот момент на берегу находились его родственники, которые увидели, как мужчина внезапно начал махать руками и пропал. Позже его тело было найдено с глубокими ранами.

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