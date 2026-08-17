Психолог Евстигнеев: использование ИИ грозит школьникам дистрофией мышления

Постоянное использование ИИ приводит к тому, что российские школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации, утверждают эксперты. С чем связана такая тенденция и чем в перспективе она может обернуться, разбиралась Москва 24.

Не замена собственным мыслям

Российские школьники все хуже запоминают и анализируют информацию из-за частого использования искусственного интеллекта. Как утверждает телеграм-канал Baza со ссылкой на психологов, нейросети выполняют домашние задания вместо учеников, из-за чего те перестают развивать память и навыки самостоятельной работы.

Клинический психолог Ирина Грекова рассказала журналистам, что уже треть школьников чаще сталкиваются со снижением когнитивных навыков. Чем больше ребенок использует ИИ, тем меньше он анализирует. Кроме того, уже после нескольких обращений к нейросетям ученики перестают осмыслять материал и просто списывают готовые решения.

Особенно ярко эта проблема проявляется среди учеников 5–8-х классов: они используют нейросети не как помощника в обучении, а полностью перекладывают на искусственный интеллект процесс мышления. При этом учителя отмечают, что старшеклассники обращаются к ИИ на 40% реже, чем ученики средних классов.

При этом заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров отметил в беседе с Москвой 24, что на сегодняшний день еще недостаточно данных для радикальных выводов. Все потому, что сами педагоги находятся на этапе освоения темы и анализа происходящего.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк При этом точно можно выделить среди школьников как минимум две группы. Первая – те, кто полностью делегирует ИИ все задачи, включая учебные, что способно оказывать разрушительное воздействие на когнитивное развитие. Вторая – те, кто использует нейросети как дополнительный справочник и инструмент поиска информации. То есть не перекладывая на них всю работу, что помогает в развитии и обучении. Единой тенденции к ухудшению среди всех учеников нет, однако становится ясно, что первый вариант, к сожалению, проявляется чаще.

Эксперт предположил, что возможная причина в том, что школьники все еще находятся в фазе активного и эмоционального освоения цифрового пространства. При этом, чтобы сохранять мозговую деятельность в тонусе, важно не оставлять собственных усилий. Лучший подход – совмещать традиционное обучение и цифровые технологии.

"Преподаватели уже сегодня способны распознавать работы, выполненные нейросетями, и отличать их от самостоятельных. Для этого не требуется специальных технических средств. Достаточно задать устные уточняющие вопросы, попросить привести конкретный пример или решить аналогичную задачу у доски", – объяснил эксперт.

Снегуров уверен, что при устном ответе становится очевидна несостоятельность ученика, полностью опиравшегося на ИИ. Школьник не может связно объяснить материал, говорит обрывками фраз, не способен разобрать слово по составу или прокомментировать ход решения.



"Однако для этого необходимо желание самого педагога тратить дополнительное время на проверку и выявление. Некоторые учителя предпочитают формальный подход, принимая работу как выполненную, даже если она создана с применением нейросетей", – заметил специалист.

"Когнитивная саркопения"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев уверен, что человеческий мозг – гениальный, но эволюционно бережливый биологический орган. Его фундаментальная задача веками сводилась к тотальной экономии энергии и калорий, объяснил он в разговоре с Москвой 24.

"То, что наблюдается сегодня у школьников, в нейробиологии называется феноменом когнитивной разгрузки. Если окружающая среда предоставляет возможность получить готовый результат с нулевыми затратами глюкозы и кислорода, нервная система моментально выбирает этот путь", – рассказал

Школьники делегируют домашние задания нейросетям не из-за внезапно возникшей лени, а потому что цифровая среда предложила им колоссальную "метаболическую скидку". То есть максимальный результат при полном отсутствии энергозатрат, отметил эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Формирование долговременной памяти и аналитического мышления невозможно без преодоления так называемого когнитивного трения. Если ребенок самостоятельно бьется над сложной задачей, его дорсолатеральная префронтальная кора мобилизует рабочую память. Когда мозг запоминает что-то новое, специальный отдел (гиппокамп) усиливает сигналы между клетками, чтобы "записать" информацию. Кроме того, в этот момент между нейронами физически прорастают новые синаптические связи.

Если же этап мыслительного усилия исключен, а ответ генерируется машиной за секунды, биохимическая магия обучения попросту не запускается. Информация проходит транзитом через зрительную кору прямо в "буфер обмена", не оставляя структурного следа в мозге.



"В этот момент включается базовый закон нейропластичности – use it or lose it (используй или потеряешь). Это процесс, при котором мозг удаляет избыточные или редко используемые связи между нейронами", – подчеркнул психолог.



В долгосрочной перспективе такая привычка грозит обернуться формированием феномена "когнитивной саркопении" – функциональной дистрофии мышления у целого поколения. То есть, неспособностью удерживать длительный фокус, синтезировать данные из разных областей и решать нестандартные жизненные задачи в условиях неопределенности, где у ИИ нет готового паттерна.



Защита от этой нейробиологической ловушки заключается не в запретах технологий, а в осознанном пересмотре правил взаимодействия с ними. Первое и главное – вернуть в повседневную практику искусственное "когнитивное трение".





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Перед тем как открыть чат с нейросетью, ученик обязан проделать черновую работу самостоятельно: сформулировать гипотезу, набросать черновик или составить структуру ответа от руки. ИИ должен перестать быть "швейцаром", распахивающим готовые двери, и стать требовательным интеллектуальным спарринг-партнером.

Евстигнеев также рекомендовал использовать ИИ не для создания готового материала, а для анализа собственных текстов, поиска логических нестыковок, оспаривания аргументов. Если добавить к этому базовую цифровую гигиену – неторопливое чтение бумажных книг и живые споры лицом к лицу – людям удастся сохранить независимость собственного ума, заключил психолог.