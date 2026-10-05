В Москве с клиники взыскали штраф и компенсацию за неоказанные услуги на 1,2 млн рублей

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Головинский районный суд Москвы взыскал со стоматологической клиники штраф, компенсацию морального вреда и проценты после спора с пациенткой, которой не оказали оплаченные услуги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Женщина обратилась с иском после того, как клиника отказалась добровольно вернуть ей 1,2 миллиона рублей, уплаченных за стоматологическое лечение. Помимо этой суммы, она потребовала взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда и штраф.

В ходе разбирательства клиника вернула пациентке 1,2 миллиона рублей. Суд при этом удовлетворил остальные требования частично и взыскал с медицинской организации 113 425,05 рубля за пользование денежными средствами, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 300 тысяч рублей штрафа.

Ранее в Санкт-Петербурге пациентка стоматологической клиники во время лечения случайно проглотила иглу. Девушку госпитализировали и оказали необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.