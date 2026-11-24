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Сотрудники ГКУ "Московская безопасность" помогли полиции найти пропавшего несовершеннолетнего на севере города. Об этом Агентству "Москва" рассказал заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Андрей Захаров.

О пропаже заявила мать подростка: по ее словам, несовершеннолетний ушел из дома и не вернулся. Во время совместного патрулирования Войковского района полицейские и сотрудники учреждения получили ориентировку, в которой были названы приметы пропавшего и вероятное место, где он может находиться.

Подростка нашли на улице Зои и Александра Космодемьянских. Его доставили в отдел полиции, затем туда приехала мать. После необходимых процедур несовершеннолетнего передали родителю.

Захаров подчеркнул, что при пропаже ребенка стоит оперативно обращаться за помощью – позвонить по номеру 112 или обратиться в ближайший отдел полиции лично.

"Чем раньше начнется розыск, тем выше шансы найти ребенка", – добавил он.

При обращении родителям необходимо принести документы и свежую фотографию, а также подготовить информацию о приметах, контактах друзей, одежде и номере телефона ребенка.

Ранее пропавшего в подмосковной Дубне девятилетнего ребенка нашли мертвым. В СМИ распространилась информация о том, что несовершеннолетний ушел на прогулку и не вернулся. Родители мальчика незамедлительно начали поиски. Одной из версий случившегося является самоубийство.