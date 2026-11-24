Фото: Rockstar Games

Британский суд приговорил 21-летнего Ариона Куртая к семи годам лишения свободы по делу о взломе американской компании Rockstar Games и публикации в Сети 90 видеозаписей игрового процесса GTA VI. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Осужденный уже вышел на свободу, так как какое-то время он провел под стражей до вынесения приговора. Первоначально суд назначил девять лет, но сократил срок до семи, засчитав период, который Куртай находился под принудительным наблюдением в психиатрической больнице.

Вину хакер признал по шести эпизодам – мошенничество, незаконный доступ к компьютерным системам и хранение мобильного телефона в тюрьме. Еще семь обвинений остались в материалах дела без дальнейшего рассмотрения.

Атаки Куртай совершал с августа 2021 года по сентябрь 2022 года, когда ему было 16–17 лет. Он состоял в хакерской группировке и взламывал системы Rockstar Games, операторов связи BT и EE, финансовой компании Revolut и сервиса Uber.

В сентябре 2022 года он похитил у Rockstar Games 90 видеозаписей из еще не выпущенной GTA VI и выложил их на интернет-форумах. Помимо этого, он угрожал обнародовать исходный код игры, если разработчики не выйдут с ним на связь.

GTA VI вышла 19 ноября и уже принесла разработчикам около 2,3 миллиарда долларов выручки с учетом предзаказов.

На фоне успеха игры глава Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров предложил создать ее отечественный аналог без криминальной составляющей, который будет продвигать правильные ценности.

