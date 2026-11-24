24 ноября, 17:16Технологии
В Британии вынесли приговор хакеру, причастному к утечке GTA VI
Фото: Rockstar Games
Британский суд приговорил 21-летнего Ариона Куртая к семи годам лишения свободы по делу о взломе американской компании Rockstar Games и публикации в Сети 90 видеозаписей игрового процесса GTA VI. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Осужденный уже вышел на свободу, так как какое-то время он провел под стражей до вынесения приговора. Первоначально суд назначил девять лет, но сократил срок до семи, засчитав период, который Куртай находился под принудительным наблюдением в психиатрической больнице.
Вину хакер признал по шести эпизодам – мошенничество, незаконный доступ к компьютерным системам и хранение мобильного телефона в тюрьме. Еще семь обвинений остались в материалах дела без дальнейшего рассмотрения.
Атаки Куртай совершал с августа 2021 года по сентябрь 2022 года, когда ему было 16–17 лет. Он состоял в хакерской группировке и взламывал системы Rockstar Games, операторов связи BT и EE, финансовой компании Revolut и сервиса Uber.
В сентябре 2022 года он похитил у Rockstar Games 90 видеозаписей из еще не выпущенной GTA VI и выложил их на интернет-форумах. Помимо этого, он угрожал обнародовать исходный код игры, если разработчики не выйдут с ним на связь.
GTA VI вышла 19 ноября и уже принесла разработчикам около 2,3 миллиарда долларов выручки с учетом предзаказов.
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