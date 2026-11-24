Фото: 123RF.com/alteregos

Конференция католических епископов США проголосовала за продвижение дела о беатификации и канонизации Марии Миддлтон, которая умерла от рака мозга в 2020 году в возрасте 18 лет, сообщает People.

В случае признания святости она может стать первой представительницей поколения зумеров, удостоенной такого статуса. Ходатайство о запуске процесса направил архиепископ Филадельфии Нельсон Перес. Голосование епископов – только начальный этап: церковным комиссиям и богословам предстоит изучить биографию девушки, ее записи и свидетельства о предполагаемых чудесах.

Миддлтон родилась в 2002 году и выросла в Пенсильвании. С ранних лет она участвовала в благотворительных инициативах: собирала рождественские подарки для нуждающихся, навещала постояльцев домов престарелых и помогала пожилым людям. При этом близкие вспоминают ее как обычную девушку, которая любила танцевать, животных и песни Тейлор Свифт, а также часто шутила.

В 16 лет у нее обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Даже после диагноза она не оставила благотворительность и отправилась с волонтерской миссией в Уганду.

После смерти девушки ее могилу в Пенсильвании стали посещать люди, желающие помолиться. В Конференции католических епископов США сообщили, что некоторые из них заявляли об исцелениях, которые связывают с молитвенным заступничеством Марии. Эти свидетельства еще предстоит проверить.

По словам родителей Миддлтон, они до сих пор не могут осознать произошедшее. Среди бумаг дочери близкие обнаружили ее последнюю запись: "Думай о надежде". Эта фраза послужила названием благотворительной организации, созданной в память о девушке.

Ранее в Белоруссии освятили икону, созданную с помощью нейросети. На ней изображен святой Карло Акутис, которого называют геймером-айтишником и покровителем молодежи в интернете.

Религиовед, историк-ватиканист, журналист и специалист по католичеству Алексей Юдин, в свою очередь, усомнился в том, что такую икону можно считать творением искусственного интеллекта. По его словам, нейросеть не способна молиться, а сам ИИ создан человеком. Это алгоритмы, которые воспроизводят уже существующие человеческие идеи и образы, пусть и с фантастической скоростью, но не создают ничего принципиально нового.

Юдин сравнил подобные иконы с изделиями, напечатанными на 3D-принтере. Он рассказал, что во дворике библиотеки, где работает, среди бюстов есть один, изготовленный таким способом, и он сразу выделяется на фоне остальных.

