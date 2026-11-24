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Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Вечеслава Кнырикова к 3,5 года лишения свободы за нападение с катаной на полицейского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Нападение произошло 12 февраля в одной из квартир на улице Окуловской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Кныриков выступил против задержания другого человека, которого подозревали в разбое.

Мужчина вооружился катаной и ударил сотрудника полиции по руке. В результате правоохранитель получил тяжелые травмы: повреждения мышц, суставов и сухожилий, а также глубокую резаную рану кисти и лучевой артерии.

Кнырикова признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Катану, ставшую орудием преступления, суд постановил уничтожить.

Ранее двух подростков задержали по подозрению в избиении водителя троллейбуса в Петербурге. По данным следствия, несовершеннолетние набросились на мужчину и нанесли ему несколько ударов ногой по голове, туловищу и конечностям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.