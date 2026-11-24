Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Минцифры до конца 2026 года запустят сервис, который будет отправлять гражданам, находящимся на пробации, уведомления в мессенджере MAX. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ведомственный паспорт цифровой трансформации службы.

По данным документа, граждане будут получать уведомления о мероприятиях пробации и их статусе в системе мониторинга, а также смогут отслеживать этот статус. До 1 декабря планируется создать систему мониторинга исполнения мероприятий пробации. Организации, участвующие в пробации, смогут заключать соглашения с ФСИН России через "Госуслуги" с использованием "Госключа".

В паспорте также указано, что на реализацию мероприятий планируется направить 90 миллионов рублей. В Минцифры пояснили, что эта сумма относилась к созданию сервиса в целом; сейчас стоимость пересмотрена и "в настоящее время в разы ниже". В министерстве также отметили, что новую функциональность государственной информационной системы (ГИС) будут вводить поэтапно.

"Внедрение такого функционала позволит обеспечить оперативное информирование физлиц", – сообщили во ФСИН.

Там пояснили, что люди будут быстрее получать информацию о принятых решениях и значимых событиях в рамках процедур пробации. Кроме того, новый сервис сократит сроки доведения информации, повысит доступность и прозрачность процедур и оптимизирует работу уполномоченных органов.

В свою очередь, президент Союза центров пробации Регина Юрьева отмечает, что цифровизация важна для социальной реабилитации поднадзорных. При этом, по словам Юрьевой, отношение к ней у таких лиц неоднозначное: многие поначалу воспринимают цифровизацию "исключительно как тотальный контроль и слежку", а у части нет ни гаджетов, ни навыков работы с "Госуслугами".

Риски работы нового сервиса связаны прежде всего с безопасностью: речь идет о чувствительной информации, которая может стать целью злоумышленников, считает эксперт по разработке программного обеспечения Антон Ким.

По его словам, любое дублирование данных повышает риск утечек, а в этом случае создается копия части данных ФСИН. Достаточность выделенных средств, по словам Кима, зависит от текущего состояния ИТ-инфраструктуры ФСИН.

Ранее сообщалось, что вузы в РФ получили возможность идентифицировать обучающихся на дистанционных экзаменах через портал "Госуслуги" и мессенджер MAX. Данные документов будут передаваться через многофункциональный сервис обмена информацией, который создается на базе MAX, – при наличии технической возможности.