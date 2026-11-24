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Температура воздуха в Московском регионе опустится до минус 6 градусов в ночь на среду, 25 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

На погоду во вторник, 24 ноября, продолжает влиять балканский циклон, который принесет ночью плотную облачность, местами сильный снег и метель. В столице столбики термометров покажут от минус 2 до минус 4 градусов, в Подмосковье – от минус 1 до минус 6 градусов.

Помимо похолодания, регион ждет усиление ветра, его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.

Городские службы Москвы подготовили технику и бригады для уборки последствий снегопада. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах высота снежного покрова может составить до 20 сантиметров, также ожидаются метель и гололедица.

Автомобилистов призвали по возможности пользоваться общественным транспортом и соблюдать осторожность на дорогах.

