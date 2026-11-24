Фото: MAX/"ФТС России"

На складе в Подмосковье таможенники изъяли 376 единиц незаконно ввезенной техники стоимостью более 28 миллионов рублей. Об этом сообщила ФТС России в мессенджере МАХ.

В партию вошли произведенные в Китае и принадлежащие одному владельцу мотоциклы, квадроциклы и детские электромобили. При проверке сотрудники Центральной акцизной таможни выявили расхождения между сведениями в документах и фактическим количеством и характеристиками товаров.

Партию признали незаконно перемещенной через таможенную границу Евразийского экономического союза. Сумма неуплаченных пошлин и налогов превысила 11 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 194 УК РФ об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее таможенники аэропорта Внуково пресекли попытку ввоза из Турции 16 старинных серебряных монет общей стоимостью 156 тысяч рублей. Экспертиза подтвердила, что возраст находок составляет не менее 100 лет. В отношении пассажира возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей, ему может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

