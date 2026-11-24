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Семь жительниц Подмосковья и девять москвичек, получивших звание "Мать-героиня", ежемесячно получают 76 458 рублей 40 копеек. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу отделения Соцфонда по Москве.

Выплату назначают автоматически при присвоении звания. По выбору женщины деньги приходят полностью либо часть суммы заменяется набором социальных услуг. Туда входит компенсация расходов на оплату ЖКУ, получение лекарств, бесплатный проезд в городском транспорте, а также санаторно-курортное лечение.

Дополнительную выплату за особые заслуги перед государством в размере 39 110 рублей 10 копеек могут оформить неработающие пенсионерки с этим званием. Заявка подается через сайт "Госуслуги" или в МФЦ.

С 1 января 2027 года Социальный фонд России также будет автоматически начислять матерям-героиням разовую выплату в размере 1 миллиона рублей. Проект разработал Минтруд РФ. Новый порядок предполагает, что выплата будет приходить непосредственно после подписания указа о присвоении звания "Мать-героиня".

