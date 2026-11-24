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В Магнитогорске 60-летняя женщина неделю жила в квартире с телом убитого супруга, пока соседи не почувствовали подозрительный запах. Об этом сообщило управление СК России по Челябинской области.

По версии следствия, конфликт между супругами произошел 13 ноября в квартире дома на улице Грязнова. Во время ссоры женщина ударила мужа по голове чайником с кипятком, а затем нанесла ему удар топором. От полученных травм мужчина скончался.

После случившегося женщина продолжила вести привычный образ жизни. Через неделю жильцы дома обратились в правоохранительные органы из-за постороннего запаха.

Суд по ходатайству следователя заключил женщину под стражу. Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее в Ставропольском крае женщину приговорили к 8 годам колонии за убийство сожителя по его же просьбе. Инцидент произошел в мае 2026 года: мужчина сам попросил убить себя и снял процесс на видео, чтобы подтвердить свое согласие. Жительница Георгиевского округа исполнила просьбу, нанеся удар ножом в сердце, после чего вызвала полицию.